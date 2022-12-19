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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Корнеев: «Это был самый потрясающий финал за всю историю»

19 Декабря 2022 • 21:47 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о финале катарского чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

«Это был самый потрясающий финал за всю историю. Экстаз начался после 70-й минуты, когда французы включились, или им дали включиться. Тогда всё понеслось», — приводит слова экс-футболиста «Матч ТВ». По его словам, «альбиселесте» выглядели гораздо лучше, но против такой Франции необходимо играть все 90 минут.

Напомним, что Аргентина упустила преимущество в два мяча в концовке второго тайма, а к свистку на серию пенальти соперники ушли при счёте 3:3. В послематчевых ударах Месси и компания оказались удачливее, взяв третий чемпионский титул в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Игорь Корнеев
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