Корнеев: «Это был самый потрясающий финал за всю историю»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о финале катарского чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

«Это был самый потрясающий финал за всю историю. Экстаз начался после 70-й минуты, когда французы включились, или им дали включиться. Тогда всё понеслось», — приводит слова экс-футболиста «Матч ТВ». По его словам, «альбиселесте» выглядели гораздо лучше, но против такой Франции необходимо играть все 90 минут.

Напомним, что Аргентина упустила преимущество в два мяча в концовке второго тайма, а к свистку на серию пенальти соперники ушли при счёте 3:3. В послематчевых ударах Месси и компания оказались удачливее, взяв третий чемпионский титул в истории.