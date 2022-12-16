Экс-игрок сборной Англии назвал лучшего дриблёра в мире, выбирая между Месси и Мбаппе

Бывший английский нападающий Крис Саттон сравнил звёзд сборных Аргентины и Франции в преддверии финала.

Оба футболиста «ПСЖ» показывают выдающуюся игру на чемпионате мира и делят звание лучшего бомбардира с пятью забитыми мячами. Француз превосходит аргентинца по количеству успешных обводок – 21 против 15, – но Крис Саттон, ныне работающий футбольным экспертом, оценивает дриблинг 35-летнего форварда выше.

«Всем очевидно, что Мбаппе выиграет в беге на стометровке, но Месси с юности обладает «марадоновской» способностью обыгрывать одного оппонента за другим за счёт обманных движений. Его манера менялась с годами, но он по-прежнему делает это. Мбаппе тоже очень хорош в дриблинге, но прежде всего он опирается на скорость. Я предпочитаю Лео», – написал в колонке Daily Mail англичанин.