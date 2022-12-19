Алдонин: «Прекрасный финал, великолепный футбол»

Бывший игрок столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о финале катарского чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины.

«Прекрасный финал, великолепный футбол. Сам по себе матч замечательный, соперники – одни из главных фаворитов всего турнира. Считаю, команды показали выдающуюся игру. Два камбека: сначала с 0:2 отыгрались французы, потом в дополнительное время уступали и снова сравняли счёт. И в концовке при счёте 3:3 команды насоздавали несколько моментов. Такие финалы, как вчерашний – украшение футбола, он на долгие годы запомнится», – заявил экс-полузащитник «армейцев» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, сложно назвать этот финал лучшим в истории, поскольку решающие игры мундиалей проводятся в разные временные эпохи и при разных технологиях, однако бывший хавбек отметил, что матч получился потрясающим.

Напомним, что Аргентина в третий раз в истории взяла главный трофей мирового футбола, выиграв в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3.