Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не приедет на финал чемпионата мира, чтобы поддержать партнёров по сборной Франции в матче с Аргентиной. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Напомним, что Бензема ранее находился в Катаре и готовился со своей командой к чемпионату мира, но за пару дней до старта турнира получил травму, после чего покинул расположение сборной.

Финал мундиаля между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Напомним, на чемпионате мира в России эти команды встречались на стадии ⅛ финала. Тогда сильнее оказались французы, которые выиграли со счётом 4:3.