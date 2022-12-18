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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Скалони - о сборной Аргентины: «Эта команда заставляет меня гордиться собой»

18 Декабря 2022 • 22:51 Комментировать (5)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира в Катаре. «Альбиселесте» сегодня вечером обыграли сборную Франции в серии пенальти (4:2) и взяли главный футбольный трофей в мире.

«Я очень горжусь и чувствую после сегодняшней победы облегчение. Эта команда заставляет меня гордиться собой, это её победа», - цитирует тренера пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, в Катаре аргентинцы проиграли первый матч турнира сборной Саудовской Аравии в первом туре группового этапа – 1:2. Но после не проиграли ни разу, выйдя из группы С с первого места, а затем обыграв в плей-офф сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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nevr75
18 Декабря 2022 в 23:16
глупыш, ты тут не причем, это все Месси!!! Ты так, придаток)))
Если че, это сарказм)))
pol-black
18 Декабря 2022 в 23:03
вот уж действительно - вспомнили про начало турнира. тогда только ленивый не оттоптался на аргах. вот уж тогда неприятно удивили.
Bathet30
18 Декабря 2022 в 23:16
Привет дружище! Как же я переживал за Лео. Ну реально человек тащил за собой сборную весь турнир. Один шаг самый главный сделал он.
pol-black
18 Декабря 2022 в 23:48
привет! в этот раз он стал лидером именно в той степени, чтобы не мешать игре команды, а помогать ей. ну и игроки подтянулись за Лео.
Bathet30
18 Декабря 2022 в 23:53
Команда мололодцом была, все помогали друг другу.
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Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
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