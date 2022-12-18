Скалони - о сборной Аргентины: «Эта команда заставляет меня гордиться собой»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира в Катаре. «Альбиселесте» сегодня вечером обыграли сборную Франции в серии пенальти (4:2) и взяли главный футбольный трофей в мире.

«Я очень горжусь и чувствую после сегодняшней победы облегчение. Эта команда заставляет меня гордиться собой, это её победа», - цитирует тренера пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, в Катаре аргентинцы проиграли первый матч турнира сборной Саудовской Аравии в первом туре группового этапа – 1:2. Но после не проиграли ни разу, выйдя из группы С с первого места, а затем обыграв в плей-офф сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии.