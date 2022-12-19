Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о финале чемпионата мира, в котором Аргентина в серии пенальти обыграла Францию.

- Это лучший финал на вашей памяти?

- Однозначно. По драматургии игра была очень интересная.

- По первому тайму ничего не предвещало, что французы вытащат игру. Они даже ни одного удара по воротам не нанесли. Как они смогли так преобразиться и вернуться в игру?

- Положительную роль сыграли замены. Новые футболисты потащили партнеров за собой, освежили игру, и команда ожила. Это ключевое. Ход игры поменялся. Сказалось то, что французы были не очень хорошо готовы физически. Жиру и другие замененные. Они не очень хорошо играли, потому что были выжаты предыдущими матчами.

- Мбаппе до поры до времени не было видно. Что случилось в конце?

- Это больше связано не с самим Мбаппе, а с его опекой. Пока аргентинцы были свежими, они справлялись с ним. По два-три человека бегали за ним. А когда концентрация к концу матча ослабла, у него пошли моменты для ударов. Он заиграл более активно.

- По ходу матча у вас было ощущение, что французы смогут дожать соперника?

- В дополнительное время такое ощущение точно было. Казалось, что французы стали сильнее. Они нагнетали, и у них было больше моментов. Они были ближе к победе. Уровень футболистов в сборной Франции выше. Когда они ожили в конце, это стало сказываться.

- Можно ли сказать, что Месси сделал игру своей команды?

- Он внес большущий вклад в победу. Но нельзя сказать, что играл один Месси. Для всей сборной Аргентины это был лучший матч. В отличие от Франции.

- Это самая сильная сборная Аргентины, что вы видели?

- Трудно оценивать разные поколения. У этой страны были великолепные сборные, которые здорово играли. Все вспоминают сборную Марадоны и не только его. Но ясно, что это тоже великолепная сборная.

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- За счет чего именно этот созыв добился успеха? Неужели только за счет одного футболиста?

- Нет, конечно. Не может один игрок вытащить весь турнир. Все играли здорово. У них была сплоченность, целеустремленность, настрой, желание.

- Но ведь Месси забивал в каждом матче плей-офф.

- Это многое значит. Он отдельно стоит от всего. Если ему дать послабление, он будет забивать. Но к концу матча Месси начал терять мячи. Из-за него даже гол забили, когда он проиграл борьбу. Но он собрался. Появился момент в дополнительное время, и Месси забил. Оказался там, где должен был. Он может сделать игру. Когда он, казалось бы, никакой. Но у Месси такое футбольное чутье свыше. Вроде бы у него уже и сил нет. Ведь играть в таком возрасте по восемь таймов - просто нереально.

- По поводу возраста, Месси заявил, что остается в сборной. Вы удивлены?

- Пока он играет и чувствует силы, надо продолжать. Когда он почувствует, что уже не может, мы тоже это сразу увидим. Придет время, и тогда можно говорить об этом. А сейчас он в хорошем состоянии и тащит команду за собой.

- В серии пенальти кто для вас был фаворитом?

- Еще по ходу матча я думал: только бы французам не дойти до серии пенальти. Потому что Мартинеса мы уже видели с голландцами. Он хорош в таких ситуациях. Льорис не дотягивает до такого уровня. А в такие моменты важен именно вратарь, а не исполнители, потому что они все хорошие. Насколько Мартинес был уверен, тащил и вселял в соперника неуверенность. Наглый, на фоне хамства. Несколько мячей прошли рядом, он не смог их отразить, но угадывал.

Елена Григорьевская