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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зеедорф дал прогноз на финал ЧМ-2022, назвав итоговый счёт и авторов голов

15 Декабря 2022 • 22:53 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Бывший нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф поделился своим прогнозом на финал чемпионата мира – 2022 между сборными Франции и Аргентины.

Встреча состоится 18 декабря. По мнению Зеедорфа, лидеры команд Килиан Мбаппе и Лионель Месси смогут проявить себя в решающей игре, но кубок достанется второму: «Думаю, Мбаппе и Месси забьют по голу, но Аргентина победит со счётом 2:1», – заявил в интервью Ole экс-игрок сборной Нидерландов.

На данный момент именно Мбаппе и Месси возглавляют список бомбардиров мундиаля – на счету звёзд «Пари Сен-Жермен» по пять забитых мячей. При этом аргентинец ассистировал трижды, а француз – дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Кларенс Зеедорф Килиан Мбаппе
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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