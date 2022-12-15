Зеедорф дал прогноз на финал ЧМ-2022, назвав итоговый счёт и авторов голов

Бывший нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф поделился своим прогнозом на финал чемпионата мира – 2022 между сборными Франции и Аргентины.

Встреча состоится 18 декабря. По мнению Зеедорфа, лидеры команд Килиан Мбаппе и Лионель Месси смогут проявить себя в решающей игре, но кубок достанется второму: «Думаю, Мбаппе и Месси забьют по голу, но Аргентина победит со счётом 2:1», – заявил в интервью Ole экс-игрок сборной Нидерландов.

На данный момент именно Мбаппе и Месси возглавляют список бомбардиров мундиаля – на счету звёзд «Пари Сен-Жермен» по пять забитых мячей. При этом аргентинец ассистировал трижды, а француз – дважды.