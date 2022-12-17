Алдонин: «В финале буду болеть исключительно за Месси»

Бывший полузащитник «армейцев» Евгений Алдонин рассказал, какую сборную поддержит в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Это будет сборная Аргентины и, в частности, её лидер – Лионель Месси.

«В финале буду болеть исключительно за Месси, очень хочется, чтобы он поднял этот кубок мира», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Но бывший футболист отметил, что не видит сборную Аргентины фаворитом грядущего большого матча. По его мнению, с небольшим перевесом фаворит грядущей игры – сборная Франции, так как её игроки более подготовлены атлетически.

Напомним, «трёхцветные» и «альбиселесте» сыграют в решающем матче мундиаля 18 декабря. Французы являются действующими чемпионами мира.