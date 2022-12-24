Канчельскис: «Если бы ЧМ-2022 проходил летом, Аргентина его не выиграла»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал проведение катарского чемпионата мира зимой.

«Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой — хорошая идея. Не нужно удивлять. Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его мнению, именно отсутствие должной подготовки из-за экспериментального формата привело к провалу сборных Германии и Испании.

Напомним, что впервые в истории чемпионат мира проводился осенью. Аргетнина взяла третий в своей истории титул, обыграв в решающей встрече Францию в серии пенальти.