Вилков оценил назначение Марциняка на финал ЧМ-2022

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Михаил Вилков оценил назначение Шимона Марциняка на финальный матч катарского ЧМ-2022.

«Марциняк — сильный арбитр и справится с топ-матчем. Нас ждёт искромётная игра лучших команд чемпионата мира», — приводит слова Вилкова издание «Спорт-Экспресс».

Отметим, что польский арбитр принял участие в двух встречах мундиаля, в которых выступали финалисты турнира. Начал турнир Марциняк с группового поединка между Францией и Данией, а затем ему досталась игра Аргентины и Австралии в 1/8 финала.

Главный матч чемпионата мира пройдёт в Лусаиле в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток польского рефери запланирован на 18:00 по московскому времени.