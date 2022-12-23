Марциняк: «Многие футболисты прислали мне поздравления»

Главный судья финала катарского чемпионата мира Шимон Марциняк рассказал о реакции на свою работу в решающей встрече турнира.

«Есть люди, которые просто ищут шума. Мои друзья, даже французские судьи прислали сообщения о том, что работа была отличной. Многие профессионалы и футболисты прислали мне поздравления», — приводит слова польского рефери издание Record.

Напомним, что на ЧМ-2022 Марциняк отсудил три встречи, включая финал между Аргентиной и Францией. Во время игры арбитр назначил три пенальти, которые были реализованы Лионелем Месси и Килианом Мбаппе (дважды).