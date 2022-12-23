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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Марциняк: «Многие футболисты прислали мне поздравления»

23 Декабря 2022 • 22:37 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Главный судья финала катарского чемпионата мира Шимон Марциняк рассказал о реакции на свою работу в решающей встрече турнира.

«Есть люди, которые просто ищут шума. Мои друзья, даже французские судьи прислали сообщения о том, что работа была отличной. Многие профессионалы и футболисты прислали мне поздравления», — приводит слова польского рефери издание Record.

Напомним, что на ЧМ-2022 Марциняк отсудил три встречи, включая финал между Аргентиной и Францией. Во время игры арбитр назначил три пенальти, которые были реализованы Лионелем Месси и Килианом Мбаппе (дважды).

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Евро-Футбол.Ру,
Шимон Марциняк
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