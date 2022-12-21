Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шунин назвал главные воспоминания чемпионата мира - 2022

21 Декабря 2022 • 20:44 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин назвал главные воспоминания катарского чемпионата мира.

«Мне понравились сборные Японии и Марокко — вряд ли кто-то на них ставил, но футбол они показали очень симпатичный. Второй факт — неудача сборной Германии. Я считал немцев одними из фаворитов, но уже на втором чемпионате мира они играют неудачно и рано вылетают. Третий факт — хорваты стабильны и успешны на чемпионатах мира, далеко проходят», — заявил страж ворот сборной России, чьи слова приводит Sport24.

По его мнению, большего в Катаре могла достигнуть английская сборная, обладающая талантливым составом. Главными разочарованиями турнира Шунин назвал отсутствие России на таком празднике, а также выступление хозяев ЧМ-2022.

Напомним, что мундиаль закончился триумфом сборной Аргентины, в ярком финальном поединке по итогам серии пенальти обыгравшей Францию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Антон Шунин Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
22:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Габулов рассказал, что скучает по футболу после окончания ЧМ-2022
21:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони обратился к болельщикам сборной Аргентины
21:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин рассказал, что не устал от футбола в уходящем году 1
21:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси лучше Роналду, считает Верон
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Широков: «Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой»
21:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рами назвал вратаря Мартинеса «самым ненавистным человеком»
21:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин: «ЧМ‑2022 многим открыл глаза на азиатский футбол»
20:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин назвал главные воспоминания чемпионата мира - 2022
20:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Карпин: «Обращал внимание на Месси»
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин поделился мнением об игре Ливаковича на ЧМ-2022
20:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин: «На самом деле я переживал за Льориса»
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Широков высказался об игре сборной Германии на ЧМ-2022
20:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Широков: «На мой взгляд, сильнейшая команда этого чемпионата мира — это Бразилия»
20:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин назвал главные разочарования мундиаля в Катаре
19:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джузеппе Росси: «Салт Бае, поцелуй мой зад»
Все новости
Рекомендуем