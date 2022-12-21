Шунин назвал главные воспоминания чемпионата мира - 2022

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин назвал главные воспоминания катарского чемпионата мира.

«Мне понравились сборные Японии и Марокко — вряд ли кто-то на них ставил, но футбол они показали очень симпатичный. Второй факт — неудача сборной Германии. Я считал немцев одними из фаворитов, но уже на втором чемпионате мира они играют неудачно и рано вылетают. Третий факт — хорваты стабильны и успешны на чемпионатах мира, далеко проходят», — заявил страж ворот сборной России, чьи слова приводит Sport24.

По его мнению, большего в Катаре могла достигнуть английская сборная, обладающая талантливым составом. Главными разочарованиями турнира Шунин назвал отсутствие России на таком празднике, а также выступление хозяев ЧМ-2022.

Напомним, что мундиаль закончился триумфом сборной Аргентины, в ярком финальном поединке по итогам серии пенальти обыгравшей Францию.