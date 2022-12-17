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Федерация футбола Франции обсудит новое соглашение с Дешамом в январе

17 Декабря 2022 • 19:27 Комментировать (1)
Аргентина
...
Франция
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Через 21 ч. 35 мин.

Французская федерация футбола обсудит новый контракт с Дидье Дешамом в январе 2023 года, делится новостью L’Equipe.

Сообщается, что глава национальной футбольной федерации хочет сохранить главного тренера сборной до конца Евро-2024. Соглашение, которое на данный момент связывает Дешама и сборную Франции, рассчитано до конца 2022 года.

При Дидье Дешаме, который возглавляет французов с 2012 года, «трёхцветные» сыграли в финале домашнего Евро-2016 и выиграли чемпионат мира по футболу 2018 года. Завтра сборная Франции в финале катарского мундиаля встретится со сборной Аргентины.

Ранее Дешам сам высказался о своём будущем в качестве рулевого «трёхцветных».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Декабря 2022 в 20:11
ай после пабеды шмеци с помащью судеек у фенале гонице уже этово жаборотога вшею.. без бенза хранцузы абречины.. )))
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