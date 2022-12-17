Федерация футбола Франции обсудит новое соглашение с Дешамом в январе

Французская федерация футбола обсудит новый контракт с Дидье Дешамом в январе 2023 года, делится новостью L’Equipe.

Сообщается, что глава национальной футбольной федерации хочет сохранить главного тренера сборной до конца Евро-2024. Соглашение, которое на данный момент связывает Дешама и сборную Франции, рассчитано до конца 2022 года.

При Дидье Дешаме, который возглавляет французов с 2012 года, «трёхцветные» сыграли в финале домашнего Евро-2016 и выиграли чемпионат мира по футболу 2018 года. Завтра сборная Франции в финале катарского мундиаля встретится со сборной Аргентины.

Ранее Дешам сам высказался о своём будущем в качестве рулевого «трёхцветных».