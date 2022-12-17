Александр Тихонов: «В финале буду поддерживать аргентинцев»

Бывший биатлонист Александр Тихонов ответил на вопрос, за какую команду будет болеть в финале чемпионата мира – 2022. В главном матче турнира сойдутся сборные Аргентины и Франции.

«Сама игра на этом чемпионате мира оставляет желать лучшего. В финале буду поддерживать аргентинцев. Хочу, чтобы чемпионом мира в этот раз стала сборная Аргентины», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Финальный матч мундиаля между сборными Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.