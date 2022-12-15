Макрон хочет взять травмированных игроков сборной Франции на финал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует взять на финал катарского чемпионата мира травмированных игроков сборной.

По информации RMC Sport, руководитель страны хочет видеть на игре Карима Бензема, Поля Погба, Кристофера Нкунку и Н'Голо Канте. Отметим, что Канте и Погба выиграли предыдущий чемпионат мира в России, а Бензема может получить золотую медаль катарского мундиаля, поскольку обладатель «Золотого мяча» не был исключён из заявки «трёхцветных» на этот турнир.

Напомним, что сборная Франции может совершить уникальное достижение, поскольку с 1962 года никто не защищал чемпионский титул. Их соперником в Лусаиле станут аргентинцы. Финал пройдёт в воскресенье, 18 декабря.