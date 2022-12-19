«Браво, Лионель»: Фигуристка Туктамышева высказалась о финале ЧМ-2022

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своих социальных сетях высказалась по поводу финала катарского чемпионата мира по футболу.

Туктамышева написала, что ещё никогда не видела столь крутого футбольного матча.

«Вот это был финал! Браво, Лионель», - добавила фигуристка.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси в финале оформил дубль и помог своей национальной команде в серии послематчевых пенальти одержать победу над французами. Аргентина выиграла третий титул на чемпионатах мира. Месси впервые со своей сборной выиграл подобный трофей.