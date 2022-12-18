Дешам не уверен, что останется тренером сборной Франции в дальнейшем

Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам неоднозначно высказался о своём будущем у руля национальной сборной Франции.

«Мне потребуется время, чтобы «переварить» произошедшее. В январе я встречусь с руководством (французской федерации футбола – Ред.), как мы и планировали. Сегодня я больше ничего не хочу об этом говорить», - цитирует Дешама RMC Sport.

Отметим, что возглавляет Дешам французскую сборную с 2012 года. Под его руководством команда Франции стала чемпионом мира в 2018 году.

Сегодня сборная Франции уступила сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре в серии пенальти – 2:4. Основное и дополнительное время победителя не выявили – 3:3.