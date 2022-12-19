Латорре: «Месси и ди Марию больше всех критиковали за отсутствие титулов»

Экс-форвард сборной Аргентины Диего Латорре прокомментировал победу своих соотечественников на мундиале в Катаре.

«Сборная Аргентины заслужила титул больше, чем любая другая команда. Особенно Месси и ди Мария – их больше всех критиковали за отсутствие титулов в составе сборной», - цитирует Латорре La Nacion.

Как добавил бывший футболист, футбол вчера показал, что он может быть справедливым.

В результативном финале чемпионата мира в Катаре (3:3), напомним, аргентинцы обыграли действующих чемпионов мира – сборную Франции. Всё решилось в послематчевой серии пенальти, где точнее были игроки «альбиселесте» - 4:2.