Херст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ

Англичанин Джефф Херст, завоевавший Кубок мира по футболу в далёком 1966 году, поддержал звезду французской сборной Килиана Мбаппе после поражения от сборной Аргентины в финале мундиаля в Катаре.

«Что бы ни случилось, это был отличный забег», - написал Херст в соцсетях, адресуя это Мбаппе.

Отметим, что Мбаппе оформил хет-трик в финальном матче, дважды возвращая свою сборную в игру. Два гола он забил с пенальти, ещё один после ассиста от партнёра.

Добавим, что Мбаппе уже является чемпионом мира, впервые в карьере престижный трофей он завоевал четыре года назад – в России.