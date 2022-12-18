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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Херст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ

18 Декабря 2022 • 22:05 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Англичанин Джефф Херст, завоевавший Кубок мира по футболу в далёком 1966 году, поддержал звезду французской сборной Килиана Мбаппе после поражения от сборной Аргентины в финале мундиаля в Катаре.

«Что бы ни случилось, это был отличный забег», - написал Херст в соцсетях, адресуя это Мбаппе.

Отметим, что Мбаппе оформил хет-трик в финальном матче, дважды возвращая свою сборную в игру. Два гола он забил с пенальти, ещё один после ассиста от партнёра.

Добавим, что Мбаппе уже является чемпионом мира, впервые в карьере престижный трофей он завоевал четыре года назад – в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Джефф Херст Килиан Мбаппе
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