Трезеге: «Франция станет чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором «трёхцветные» встретятся с Аргентиной.

Трезеге заявил, что хоть лидер южноамериканской команды Лионель Месси и достоин стать чемпионом мира, победу в предстоящей встрече одержит команда Дидье Дешама, которая постарается защитить титул, выигранный её четыре года назад в России.

«Франция станет чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений. Тут разница в возрасте: карьера Лео близится к концу, а Мбаппе только начал. В «ПСЖ» они образуют идеальную связку, но Аргентина играет за Месси, всё проходит через него», — приводит слова Трезеге TYC Sports.

Матч Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.