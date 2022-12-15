Эрнандес ответил, боятся ли Месси в сборной Франции

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о грядущем противостоянии с командой Аргентины в финале чемпионата мира – 2022.

«Лионель Месси? Он нас не пугает. У Аргентины сейчас сильная команда. Мы знаем, что это будет тяжелый матч. Ближайшие дни уделим подготовке», - передает слова футболиста TF1.

В полуфинале мундиаля Франция победила Марокко со счетом 2:0. Один из голов в активе Эрнандеса.

Финал между подопечными Дидье Дешама и Аргентиной состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Французы - действующие чемпионы мира.