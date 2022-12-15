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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эрнандес ответил, боятся ли Месси в сборной Франции

15 Декабря 2022 • 07:58 Комментировать
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о грядущем противостоянии с командой Аргентины в финале чемпионата мира – 2022.

«Лионель Месси? Он нас не пугает. У Аргентины сейчас сильная команда. Мы знаем, что это будет тяжелый матч. Ближайшие дни уделим подготовке», - передает слова футболиста TF1.

В полуфинале мундиаля Франция победила Марокко со счетом 2:0. Один из голов в активе Эрнандеса.

Финал между подопечными Дидье Дешама и Аргентиной состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Французы - действующие чемпионы мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Тео Эрнандес
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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