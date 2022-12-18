Колыванов: «Мбаппе уже был чемпионом мира, теперь пусть уступит это звание более зрелому Месси»

Бывший нападающий сборной России, а ныне наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о финальном матче чемпионата мира, в котором встретятся команды Аргентины и Франции.

По мнению эксперта, шансы соперников в предстоящей встрече равны. Однако Колыванов признался, что игра французов в полуфинале против Марокко (2:0) его не впечатлила, в отличии от выступлений Аргентины, чей лидер Лионель Месси прибавляет с каждым матчем текущего мундиаля.

«Всё-таки отдам небольшое предпочтение южноамериканцам. Мбаппе уже был чемпионом мира. Теперь пусть уступит это звание более зрелому Месси (смеётся). Так что, думаю, аргентинцы с разницей в один мяч. Месси заслужил этот титул!» — цитирует Колыванова «Плеймейкер».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.