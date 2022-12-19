Теннисист Федерер — о финале ЧМ-2022: Поздравляю Месси и Аргентину

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в своих социальных сетях высказался по поводу победы аргентинской сборной в финале катарского чемпионата мира.

Федерер написал, что сборная Аргентины показала на мундиале сказочную игру, а Лионель Месси снова сумел переосмыслить своё величие. Теннисист поздравил 35-летнего форварда и всю Аргентину с этим грандиозным успехом.

«Это было особое и историческое достижение», - добавил Федерер.

Напомним, что сборная Аргентины с Месси в составе в финальном матче в серии пенальти сумела обыграть Францию и выиграть титул чемпионов мира.