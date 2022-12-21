Карпин: «ЧМ‑2022 многим открыл глаза на азиатский футбол»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин похвалил сборные из Азиатской футбольной конфедерации, в которую многие эксперты сватают РФС, а другая половина уверяет, что смена конфедерации будет провальным шагом.

«Для кого‑то почему‑то уровень АФК был ниже плинтуса, слава богу, ЧМ‑2022 многим открыл глаза», - цитирует Карпина «Матч-ТВ».

На чемпионате мира в Катаре три азиатские сборные пробились в плей-офф – это команды Австралии, Южной Кореи и Японии. Близка к выходу из группы была и сборная Ирана, но персы остановились на третьем месте. А сборная Саудовской Аравии сотворила сенсацию, обыграв в первом туре сборную Аргентины (2:1) – будущего, как оказалось, чемпиона мира.