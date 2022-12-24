Лионель Энцо Хулиан Альтамирано - так назвали мальчика, родившегося в Аргентине перед финальным матчем

Победа аргентинской сборной в финале чемпионата мира, конечно же, вызвала настоящую эйфорию в этой стране, помешанной на футболе. То, что детей в этой стране называют Лионель в честь небезызвестного футболиста, вряд ли кого удивляет. Но вот имя Лионель Энцо Хулиан - это в честь сразу трех героев чемпионата мира, Месси, Фернандеса и Альвареса.

Как пояснила мать мальчика, родившегося за пару часов до финала, дать ему имя Лионель она решила еще после матча Аргентины с Мексикой, если команда ее страны добьется успеха, но по ходу турнира не смогла обойти вниманием и выступление Энцо Фернандеса и Хулиана Альвареса, которые представляют ее любимый клуб - «Ривер Плейт».

Ну а итальянское имя Энцо также совпадает с именем отца новорожденного - Энцо Альтамирано.