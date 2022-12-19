Григорян оценил результат сборной Франции на чемпионате мира

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением относительно работы Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции.

«Дешам справился с работой. Говорить о том, что он должен уйти в отставку после такого поражения - глупо. Сам результат достаточно достойный», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Франции проиграла команде Аргентины. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а в серии пенальти удача была на стороне южноамериканцев – 4:2.

Добавим, что Аргентина в третий раз стала чемпионом мира.