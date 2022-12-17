Мартинес ответил на слова Мбаппе о том, что южноамериканский футбол уступает европейскому

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал заявление Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.

«Ведущие европейские сборные постоянно встречаются друг с другом, что позволяет им подойти к чемпионату мира подготовленными, а у сборных Бразилии и Аргентины не так много серьёзных оппонентов в Южной Америке», – сказал Мбаппе задолго до начала мундиаля в Катаре.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Франции встретится с Аргентиной, и журналисты спросили у Мартинеса, что он думает о словах французской звезды: «Он просто не играл в Южной Америке, поэтому не может объективно судить об этом. Впрочем, думаю, в его словах нет ничего ужасного. Они явно уважают сборную Аргентины и знают нашу силу», – цитирует Mirror вратаря аргентинцев.