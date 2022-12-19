Кавазашвили: «Думаю, эта сборная Аргентины ещё долго не выиграет чемпионат мира»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о победе Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — пен) в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что для южноамериканской команды этот триумф стал первым с 1986 года и третьим в её истории.

Кавазашвили отметил вклад лидера сборной Аргентины Лионеля Месси в успех команды, подчеркнув, что ей ещё долго не удастся повторить своё достижение.

«Аргентинские мальчики потерялись после 65‑й минуты, но Месси их успокоил. Думаю, эта сборная Аргентины ещё долго не выиграет чемпионат мира. Потому что для Месси это был последний этап в футбольной жизни», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

На завершившемся турнире 35-летний Месси провёл семь матчей, забив в них семь голов и отдав три результативные передачи. В общей сложности на счету легендарного футболиста 98 мячей в 172 играх за сборную.