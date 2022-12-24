Черчесов высказался о поведении Эмилиано Мартинеса

Бывший наставник российской национальной команды Станислав Черчесов высказался о поведении аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Каждый реагирует по-своему. Стараюсь не обращать на такое внимание. Пройдёт пару дней, если он будет продолжать себя так же вести, то можно будет обсудить. Это был очень напряжённый матч, люди ведут себя по-разному», — заявил тренер «Ференцвароша» в интервью «Чемпионату». По его мнению, сам страж ворот «Астон Виллы» поймёт свои ошибки через несколько дней.

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером катарского мундиаля, став чемпионом мира с аргентинской сборной.