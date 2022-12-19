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В сборной Франции уже определились с заменой Дешаму, если тот откажется продлить контракт

19 Декабря 2022 • 20:28 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в скором времени решит, продолжит ли работу с командой.

Действующий контракт специалиста истекает уже в конце текущего месяца. После поражения в финале катарского чемпионата мира от Аргентины Дешам заявил, что решение о его будущем ещё не принято. По информации инсайдера Николо Скиры, для рулевого уже готово новое соглашение до 2024 года, однако тот пока не ответил на предложение.

Сообщается также, что в случае ухода Дидье Дешама главным кандидатом на пост нового наставника сборной Франции станет Зинедин Зидан, ныне не имеющий тренерской работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам
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