Месси побил рекорд Марио Кемпеса 1978 года

Целых семь мячей забил на чемпионате мира Лионель Месси - в среднем, по мячу за матч. И, как оказалось, Месси, хоть и не стал лучшим бомбардиром турнира (Мбаппе забил на мяч больше), установил новый рекорд аргентинской сборной по количеству голов за Мундиаль.

Ранее он принадлежал Марио Кемпесу - лидеру Аргентины образца 1978 года, когда сборная этой страны впервые выиграла чемпионат мира. Тогда Кемпес забил шесть мячей в чемпионате мира, причем в финале турнира он так же, как и Месси, сделал дубль, а матч перешел в дополнительное время - как и вчера. Но серии пенальти тогда не было, Кемпес все решил в овертайме.