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Месси побил рекорд Марио Кемпеса 1978 года

19 Декабря 2022 • 10:00 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Целых семь мячей забил на чемпионате мира Лионель Месси - в среднем, по мячу за матч. И, как оказалось, Месси, хоть и не стал лучшим бомбардиром турнира (Мбаппе забил на мяч больше), установил новый рекорд аргентинской сборной по количеству голов за Мундиаль.

Ранее он принадлежал Марио Кемпесу - лидеру Аргентины образца 1978 года, когда сборная этой страны впервые выиграла чемпионат мира. Тогда Кемпес забил шесть мячей в чемпионате мира, причем в финале турнира он так же, как и Месси, сделал дубль, а матч перешел в дополнительное время - как и вчера. Но серии пенальти тогда не было, Кемпес все решил в овертайме. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Марио Кемпес ЧМ-1978
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