Анри — о Дешаме: Он всегда рядом, когда нужна победа

Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри высказался о работе Дидье Дешама на посту наставника сборной Франции.

«Для Дидье Дешама главное — побеждать. Остальное - чушь собачья. Мы здесь, мы обсуждаем тактику, но рядом чемпионат мира, был финал Евро и победа в Лиге Наций. Я не знаю, как он это делает», — приводит слова Анри Goal.com.

Специалист заявил, что есть люди, на которых влияют боги, и когда необходимо побеждать — Дешам всегда рядом.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира. В финале мундиаля – 2022 подопечные Дешама встретятся с национальной командой Аргентины, матч пройдет завтра, 18 декабря, начало — в 18:00 по мск.