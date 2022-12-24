Лаутаро Мартинес: «Пятый пенальти Франции пробил бы я»

Лаутаро Мартинес провел неоднозначный чемпионат мира - он не забил ни одного мяча, упустив несколько верных возможностей, но в нужный момент, в послематчевой серии пенальти с Нидерландами, очень уверенно реализовал свой удар и вывел команду в полуфинал. Как пояснил Лаутаро, в матче со сборной Франции он также был готов исполнить последний послематчевый пенальти, но до этого в принципе не дошло.

- Я был очень уверен в себе, когда забивал Нидерландам. После свистка успел остановиться, увидел, что вратарь начал двигаться и пробил в другой угол. В финале я тоже исполнил бы пятый пенальти - и тоже пробил бы на силу, - цитирует Лаутаро fcinter1908.it.