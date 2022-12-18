«Хочу обнять тебя перед смертью» - первая учительница Месси упрашивает его приехать к ней

Моника Домина, первая учительница Лионеля Месси в аргентинском городе Росарио, гордится тем, что ее воспитанник превратился в столь известную личность, которая сейчас ведет сборную страны к победе в Мундиале. Она написала послание Лионелю, попросив его найти время и заехать к ней - женщина боится, что не успеет обнять его перед смертью.

- Я не могу поверить, что это я учила Месси читать и писать. Я очень хочу его увидеть, я пишу ему письмо. Мне не очень хорошо, есть проблемы с сердцем, и перед тем, как умереть, я очень хочу обнять его, - цитирует слова женщины Super Deportivo Radio da Villa Trinidad.

Лео! Ты слышишь? Услышь!