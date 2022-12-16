Муани оценил уровень сборной Аргентины перед финалом ЧМ

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился мнением о национальной команде Аргентины в преддверии финала чемпионата мира – 2022.

«Сборная Аргентины? Это очень качественный коллектив, у них отличные игроки на всех позициях. К тому же за эту команду играет Лионель Месси, это великий футболист», - передает слова нападающего RMC Sport.

Финал чемпионата мира Аргентина – Франция состоится воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Это противостояние обслужит судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марциняком.