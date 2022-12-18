​Месси установил новый рекорд чемпионатов мира

В воскресенье вечером сборные Аргентины и Франции играют в финале чемпионата мира. Звёздный нападающий «альбиселесте» Лионель Месси открыл счёт, реализовав одиннадцатиметровый удар. Забив гол, Месси установил рекорд чемпионатов мира. Он стал первым игроком, забивавшим на всех стадиях мундиалей – от группового этапа до финала.

Следить за развитием событий в матче сборных Аргентины и Франции можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. К сороковой минуте аргентинцы ведут со счётом 2:0. Второй гол «альбиселесте» на свой счёт записал Анхель ди Мария.