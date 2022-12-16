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Ананко: «Мбаппе - реальный конкурент Месси за звание лучшего игрока в мире»

16 Декабря 2022 • 06:17 Комментировать
Аргентина
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Франция
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18.12 18:00

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко впечатлен игрой Килиана Мбаппе на чемпионате мира в не меньшей степени, чем выступлениями Лионеля Месси. Оба не просто забивают практически в каждом матче, но и часто ассистируют своим партнерам. Но сборную Франции Ананко считает более командной, менее зависящей от игры одного игрока.

- Мы видим: все-таки Мбаппе на сегодняшний день является конкурентом Месси на звание лучшего игрока мира. Но французы сильны, помимо индивидуальных качеств, командной игрой. Я думаю, что сильные стороны французов в командной игре, плюс индивидуальные качества, - цитирует слова Ананко ТАСС

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дмитрий Ананко Килиан Мбаппе
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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