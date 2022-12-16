Трушечкин оценил свои репортажи на ЧМ-2022

Известный российский комментатор Роман Трушечкин высказался по поводу собственных репортажей, проведённых на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Не так давно Трушечкин признался, что не слишком высоко оценивает свою работу на катарском соревновании.

«Научился себя слышать, поэтому после каждого репортажа отмечаю множество недочётов», - приводит слова комментатора Sport24.

Именно из-за таких недочётов, сказал Трушечкин, и ощущается низкое качество проделанной работы.

Чемпионат мира в Катаре завершится в воскресенье финальным поединком между национальными сборными Аргентины и Франции, начало игры – в 18:00.

Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин будут работать на этом матче.