Трушечкин оценил свои репортажи на ЧМ-2022

Известный российский комментатор Роман Трушечкин высказался по поводу собственных репортажей, проведённых на чемпионате мира – 2022 в Катаре.
Не так давно Трушечкин признался, что не слишком высоко оценивает свою работу на катарском соревновании.
«Научился себя слышать, поэтому после каждого репортажа отмечаю множество недочётов», - приводит слова комментатора Sport24.
Именно из-за таких недочётов, сказал Трушечкин, и ощущается низкое качество проделанной работы.
Чемпионат мира в Катаре завершится в воскресенье финальным поединком между национальными сборными Аргентины и Франции, начало игры – в 18:00.
Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин будут работать на этом матче.
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