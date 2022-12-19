Гранат назвал Месси «королём футбола»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. 18 декабря аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 - по пенальти) в финале чемпионата мира 2022 года. 35-летний Месси оформил дубль.

«Из тех финалов, которые видел я, это действительно самый лучший на чемпионатах мира. Лионель Месси – король. Он по праву завоевал титул. Сейчас он король футбола и лучший игрок чемпионата мира», — приводит слова Граната «Чемпионат».

На турнире в Катаре Месси забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи в семи матчах.