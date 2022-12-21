Экс-капитан «Наполи»: «Месси всё равно не стать в один ряд с Марадоной»

Несмотря на поеду в чемпионате мира в Катаре, Лионелю Месси все равно не стать равным Диего Марадоне, считает бывший капитан «Наполи» Джузеппе Брусколотти. По его мнению, успехи Марадоны являлись и весомым социальным фактором для тогдашнего общества, как итальянского, так и аргентинского, чего нельзя сказать при Месси, который выступает в совсем другое время.

- Сравнения Месси с Марадоной? Я не могу сравнивать, потому что Леон не станет таким, как Диего. Марадона - это игрок, который превзошел логику футбола, он шел против всех и доказывал своими успехами правоту. Это был социальный феномен, а не просто игра, - считает Брусколотти, слова которого цитирует ITASportPress.