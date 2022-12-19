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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Роналду поздравит Месси» - Мостовой

19 Декабря 2022 • 16:16 Комментировать (3)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Криштиану Роналду не делал публикаций в социальных сетях с тех пор, как он высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира. При этом экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Роналду поздравит Лионеля Месси с триумфом на мундиале.

«Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Лионель Месси в финале чемпионата мира стал автором дубля. Сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти и завоевала трофей. Для «альбиселесте» это третий кубок мира в истории и первый кубок мира с 1986 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Александр Мостовой
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Комментарии (3)
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ОдмЫн
19 Декабря 2022 в 17:00
нырялду даст осасунить карлику!
Alex1972
19 Декабря 2022 в 16:36
Обязательно... Так же как и своих "друзей" Модрича и Бензема он "поздравлял" с ЗМ... Прям рассыпался в "комплиментах".. А-ха-ха-ха.. 😀🐓...
ARTUR
19 Декабря 2022 в 17:07
Точняк ))
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