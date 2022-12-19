​«Роналду поздравит Месси» - Мостовой

Криштиану Роналду не делал публикаций в социальных сетях с тех пор, как он высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира. При этом экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Роналду поздравит Лионеля Месси с триумфом на мундиале.

«Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Лионель Месси в финале чемпионата мира стал автором дубля. Сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти и завоевала трофей. Для «альбиселесте» это третий кубок мира в истории и первый кубок мира с 1986 года.