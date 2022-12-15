Кроос: «Будет нечестно, если Месси не станет чемпионом мира»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заслуживает стать чемпионом мира.

«Если говорить о моих личных предпочтениях, то за Францию играют два моих одноклубника по «Реалу». Однако будет нечестно, если карьера Месси не увенчается титулом чемпиона мира», - передает слова немецкого полузащитника Realtotal.

В финале мундиаля встретятся сборные Аргентины и Франции. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В матче за третье место сыграют Хорватия и Марокко.