Прудников - о финале ЧМ: «Выиграет тот, кто первым забьёт»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников поделился своим мнением о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Выиграет тот, кто первым забьет. Цена ошибки очень высока, играют две очень сильные сборные. Хотя более сбалансированная команда у французов. Но у Аргентины есть Месси», - приводить слова Александра «Матч ТВ».

Матч Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Это противостояние обслужит судейская бригада во главе с польским рефери Шимоном Марциняком.