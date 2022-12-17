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Прудников - о финале ЧМ: «Выиграет тот, кто первым забьёт»

17 Декабря 2022 • 08:47 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников поделился своим мнением о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Выиграет тот, кто первым забьет. Цена ошибки очень высока, играют две очень сильные сборные. Хотя более сбалансированная команда у французов. Но у Аргентины есть Месси», - приводить слова Александра «Матч ТВ».

Матч Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Это противостояние обслужит судейская бригада во главе с польским рефери Шимоном Марциняком.

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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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