Билялетдинов назвал команду-разочарование чемпионата мира в Катаре

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов рассказал, какая команда на минувшем мундиале в Катаре удивила его, а какая стала настоящим разочарованием.

«Полное разочарование — сборная Катара. Она стала самой слабой сборной из всех. Не видно было, за счёт чего они хотели добиться результата», - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Как добавил бывший «железнодорожник», удивили в положительном ключе его две команды – это сборная Марокко и сборная Саудовской Аравии.

Марокканцы, напомним, заняли на мундиале в Катаре четвёртое место, а саудовцы пусть и не вышли из группы, зато нанесли единственное поражение чемпиону мира – сборной Аргентины. Это случилось в первом туре группового этапа.