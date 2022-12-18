Он сделал это! Месси сделал Аргентину чемпионом мира

Сборные Аргентины и Франции провели один из лучших финалов чемпионатом мира за всю историю. Килиан Мбаппе оформил хет-трик, но этого не хватило. Месси оформил дубль, а в серии пенальти аргентинцы оказались сильнее.

В воскресенье в Катаре определялся чемпион мира. Весь турнир, по сути, проводился ради этого одного последнего и решающего поединка. Действующий чемпион мира сборная Франции могла защитить титул в поединке против команды Аргентины. Заранее было известно, что это был последний матч в рамках мундиалей для капитана «альбиселесте» Лионеля Месси, который, конечно же, мечтал выиграть наконец-то трофей.

Аргентинцы на первых минутах выглядели активнее и сразу заставили Льориса поработать. Макаллистер решился на дальний выстрел после ошибки Гризманна на своей половине поля, но его удар пришёлся в руки голкиперу французов. Затем де Пауль с линии штрафной то ли бил, то ли делал передачу в центр, но Варан принял удар на себя. Затем Эрнандес ошибся на своей половине, Месси отправил в забег по правому флангу да Пауля, который прострелил в центр. Капитан аргентинцев не дотянулся до мяча, а вот ди Мария пробил без помех, но получилось выше.

В середине первого тайма аргентинцы своего добились. Ди Мария слева ворвался в штрафную, обыграл Дембеле, а тот попытался исправить ситуацию и заплел ноги оппоненту. Марциняк назначил пенальти, и в правильности его решения сомнений не было. К мячу подошёл Месси и очень спокойно покатил мяч в противоположную сторону от той, куда прыгнул Льорис.

Сборная Аргентины продолжала владеть преимуществом и мячом, в то время как у французов толком ничего не получалось. Южноамериканцы перехватывали мяч за мячом, забирали подборы. За десять минут до перерыва «альбиселесте» удвоили счёт после быстрой контратаки. Аргентинцы отобрали мяч на своей половине, Месси сделал пас в касание на де Пауля, тут тот же закинул на ход Макаллистеру, который справа ворвался в штрафную и прострелил на дальний угол вратарской, откуда ди Мария в касание пробил мимо Льориса точно в сетку. У ветерана от счастья даже слезы появились на глазах.

Дешам был настолько недоволен игрой своей команды, что уже на 41-й минуте сделал двойную замену, сменив двух нападающих. В принципе это было понятно, учитывая, что французы не нанесли ни одного удара по воротам к тому моменту. Однако до перерыва ничего не изменилось. Французы так ни разу и не пробили по воротам соперника, и аргентинцы после почти идеального тайма, ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Аргентинцы второй тайм начали также активнее. После навеса ди Марии слева де Пауль слета пальнул с линии штрафной, но Льорис был на месте. Французы стали чуть больше владеть мячом, но аргентинцы не давали им ничего создать. Сами же «альбиселесте» в своих контратаках были опасны. Альварес слева ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний нижний угол, но Льорис спас. Затем ди Мария прострелил слева, де Пауль пропустил мяч, а Месси в центре одним касанием обработал, но затем французские защитники не дали пробить с близкого расстояния. Тут же после контратаки Льроис в падении успел опередить Макаллистера, который вываливался один на один.

Французы лишь в середине тайма впервые ударили по воротам. После углового Коло-Муани дотянулся до мяча, но акцентированного выстрела не получилось, и мяч прошёл мимо цели. Затем Мбаппе слева уже вошёл в штрафную и пробил, но получилось выше. В ответ Фернандес получил передачу и наносил обводящий удар метров с двадцати, но получилось в руки Льорису.

На 79-й минуте Коло-Муани убежал от Отаменди, ворвался в штрафную, и аргентинец его и хватал, и подбивал по ногам. Марциняк вновь указал на точку, и Мбаппе пробил в угол. Мартинес угадал, коснулся мяча, но спасти не смог. Буквально тут же лидер французов и вовсе сравнял счёт. После быстрой атаки Мбаппе головой скинул мяч Тюраму, получил обратный пас и слёта с линии штрафной мощным ударом прошил Мартинеса.

После этого уже французы выглядели активнее и пытались вырвать победу в основное время, в то время как аргентинцы выглядели потерянными. Европейцы могли вырвать победу. В компенсированное время Камавинга слева прострелил в центр, откуда бил Рабио, но Мартинес спас. В ответ Месси получил мяч перед штрафной и бил без помех, но получилось по центру, и Льорис спас. В итоге основное время так и не выявило победителя.

В овертайме аргентинцы пришли в себя, но и французы действовали активно. При этом моментов не было. Лишь в конце первого дополнительного тайма Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной и расстреливал ворота, но Упамекано в потрясающем подкате успел его заблокировать. На добивании Монтьель бил в касание, но Варан принял выстрел на себя. Тут же Лаутаро вышел один на один с Льорисом, но пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот.

В начале второго дополнительного тайма Месси с линии штрафной пробил слёта в ближний угол, но Льорис спас ворота. Однако буквально тут же он забил. После длинного заброса аргентинцы получили мяч около штрафной, Фернандес покатил направо на Лаутаро, который мощно пробил. Льорис отбил перед собой, но Месси добил футбольный снаряд в центр с близкого расстояния. Защитник французов вынес мяч, но уже из-за линии ворот.

Аргентинцы тут же стали тянуть время, не стесняясь жёстко нарушать правила. Однако почти тут же французы после углового заработали пенальти. Мбаппе получил мяч перед штрафной, но после его удара мяч угодил в руку Монтьелю. Лидер французов подошёл к мячу и оформил хет-трик в финале чемпионата мира.

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Французы едва не вырвали победу. Мбаппе слева навесил, а Коло-Муани не хватило пары сантиметров, чтобы головой переправить мяч в цель. В компенсированное время всё тот же Коло-Муани вышел один на один с Мартинесом, но его удар вратарь парировал. В ответной атаке после навеса слева Лаутаро бил головой с близкого расстояния, но получилось мимо. В итоге всё решала серия пенальти.

Мбаппе и Месси точными ударами открыли серию пенальти. Следующим к мячу подошёл Коман, но Мартинес парировал его удар. После этого Диабала вывел аргентинцев вперёд в серии. Тут же Чуамени с точки и вовсе не попал в створ. В ответ Паредес мощным ударом укрепил лидерство аргентинцев. Коло-Муани ударом по центру продлил серию пенальти. Следующим ударом Монтьель пробил в цель и принес Аргентине победу.

Ближайшие три с половиной года аргентинцы будет носить звание чемпионов мира. Для сборной это третий подобный титул. По этому показателю она уступает лишь Бразилии, Германии и Италии.