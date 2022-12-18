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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Он сделал это! Месси сделал Аргентину чемпионом мира

18 Декабря 2022 • 20:58 Комментировать (91)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Сборные Аргентины и Франции провели один из лучших финалов чемпионатом мира за всю историю. Килиан Мбаппе оформил хет-трик, но этого не хватило. Месси оформил дубль, а в серии пенальти аргентинцы оказались сильнее.

Протокол игры  
Аргентина3:3Франция
(1:0) Месси Лионель23'  
(2:0) Ди Мария Анхель36'  
  80'Мбаппе Килиан (2:1)
  81'Мбаппе Килиан (2:2)
(3:2) Месси Лионель109'  
  118'Мбаппе Килиан (3:3)
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 91' (Монтьель Гонсало ( 91'  116') Ромеро КристианОтаменди НиколасТальяфико Николас 120' (Дибала Пауло ( 120') Де Пауль Родриго 102' (Паредес Леандро ( 102'  114') Фернандес Энцо  45'Макаллистер Алексис 116' (Песселья Херман ( 116') Месси ЛионельАльварес Хулиан 102' (Мартинес Лаутаро ( 102') Ди Мария Анхель 64' (Акунья Маркос ( 64'  90')
Запасные: Мартинес ЛисандроГидо РодригесАльмада ТьягоФойт ХуанРульи ХеронимоГомес Алехандро ПапуАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
Льорис УгоКунде Жюль 120' (Дисаси Аксель ( 120') Варан Рафаэль 113' (Конате Ибраима ( 113') Упамекано ДайоЭрнандес Тео 71' (Камавинга Эдуардо ( 71') Гризманн Антуан 71' (Коман Кингсли ( 71') Тчуамени ОрельенРабио Адриен  55' 96' (Фофана Юссуф ( 96') Дембеле Усман 41' (Тюрам Маркус ( 41'  87') Жиру Оливье  90' 41' (Коло-Муани Рандаль ( 41') Мбаппе Килиан
Запасные: Гендузи МаттеоМанданда СтивПавар БенжаменАреола АльфонсСалиба ВильямВерету Жордан
18 декабря. Стадион "Стадион Лусаил".

В воскресенье в Катаре определялся чемпион мира. Весь турнир, по сути, проводился ради этого одного последнего и решающего поединка. Действующий чемпион мира сборная Франции могла защитить титул в поединке против команды Аргентины. Заранее было известно, что это был последний матч в рамках мундиалей для капитана «альбиселесте» Лионеля Месси, который, конечно же, мечтал выиграть наконец-то трофей.

Аргентинцы на первых минутах выглядели активнее и сразу заставили Льориса поработать. Макаллистер решился на дальний выстрел после ошибки Гризманна на своей половине поля, но его удар пришёлся в руки голкиперу французов. Затем де Пауль с линии штрафной то ли бил, то ли делал передачу в центр, но Варан принял удар на себя. Затем Эрнандес ошибся на своей половине, Месси отправил в забег по правому флангу да Пауля, который прострелил в центр. Капитан аргентинцев не дотянулся до мяча, а вот ди Мария пробил без помех, но получилось выше.

В середине первого тайма аргентинцы своего добились. Ди Мария слева ворвался в штрафную, обыграл Дембеле, а тот попытался исправить ситуацию и заплел ноги оппоненту. Марциняк назначил пенальти, и в правильности его решения сомнений не было. К мячу подошёл Месси и очень спокойно покатил мяч в противоположную сторону от той, куда прыгнул Льорис.

Сборная Аргентины продолжала владеть преимуществом и мячом, в то время как у французов толком ничего не получалось. Южноамериканцы перехватывали мяч за мячом, забирали подборы. За десять минут до перерыва «альбиселесте» удвоили счёт после быстрой контратаки. Аргентинцы отобрали мяч на своей половине, Месси сделал пас в касание на де Пауля, тут тот же закинул на ход Макаллистеру, который справа ворвался в штрафную и прострелил на дальний угол вратарской, откуда ди Мария в касание пробил мимо Льориса точно в сетку. У ветерана от счастья даже слезы появились на глазах.

Дешам был настолько недоволен игрой своей команды, что уже на 41-й минуте сделал двойную замену, сменив двух нападающих. В принципе это было понятно, учитывая, что французы не нанесли ни одного удара по воротам к тому моменту. Однако до перерыва ничего не изменилось. Французы так ни разу и не пробили по воротам соперника, и аргентинцы после почти идеального тайма, ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Аргентинцы второй тайм начали также активнее. После навеса ди Марии слева де Пауль слета пальнул с линии штрафной, но Льорис был на месте. Французы стали чуть больше владеть мячом, но аргентинцы не давали им ничего создать. Сами же «альбиселесте» в своих контратаках были опасны. Альварес слева ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний нижний угол, но Льорис спас. Затем ди Мария прострелил слева, де Пауль пропустил мяч, а Месси в центре одним касанием обработал, но затем французские защитники не дали пробить с близкого расстояния. Тут же после контратаки Льроис в падении успел опередить Макаллистера, который вываливался один на один.

Французы лишь в середине тайма впервые ударили по воротам. После углового Коло-Муани дотянулся до мяча, но акцентированного выстрела не получилось, и мяч прошёл мимо цели. Затем Мбаппе слева уже вошёл в штрафную и пробил, но получилось выше. В ответ Фернандес получил передачу и наносил обводящий удар метров с двадцати, но получилось в руки Льорису.

На 79-й минуте Коло-Муани убежал от Отаменди, ворвался в штрафную, и аргентинец его и хватал, и подбивал по ногам. Марциняк вновь указал на точку, и Мбаппе пробил в угол. Мартинес угадал, коснулся мяча, но спасти не смог. Буквально тут же лидер французов и вовсе сравнял счёт. После быстрой атаки Мбаппе головой скинул мяч Тюраму, получил обратный пас и слёта с линии штрафной мощным ударом прошил Мартинеса.

После этого уже французы выглядели активнее и пытались вырвать победу в основное время, в то время как аргентинцы выглядели потерянными. Европейцы могли вырвать победу. В компенсированное время Камавинга слева прострелил в центр, откуда бил Рабио, но Мартинес спас. В ответ Месси получил мяч перед штрафной и бил без помех, но получилось по центру, и Льорис спас. В итоге основное время так и не выявило победителя.

В овертайме аргентинцы пришли в себя, но и французы действовали активно. При этом моментов не было. Лишь в конце первого дополнительного тайма Лаутаро Мартинес получил мяч в штрафной и расстреливал ворота, но Упамекано в потрясающем подкате успел его заблокировать. На добивании Монтьель бил в касание, но Варан принял выстрел на себя. Тут же Лаутаро вышел один на один с Льорисом, но пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот.

В начале второго дополнительного тайма Месси с линии штрафной пробил слёта в ближний угол, но Льорис спас ворота. Однако буквально тут же он забил. После длинного заброса аргентинцы получили мяч около штрафной, Фернандес покатил направо на Лаутаро, который мощно пробил. Льорис отбил перед собой, но Месси добил футбольный снаряд в центр с близкого расстояния. Защитник французов вынес мяч, но уже из-за линии ворот.

Аргентинцы тут же стали тянуть время, не стесняясь жёстко нарушать правила. Однако почти тут же французы после углового заработали пенальти. Мбаппе получил мяч перед штрафной, но после его удара мяч угодил в руку Монтьелю. Лидер французов подошёл к мячу и оформил хет-трик в финале чемпионата мира.

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Французы едва не вырвали победу. Мбаппе слева навесил, а Коло-Муани не хватило пары сантиметров, чтобы головой переправить мяч в цель. В компенсированное время всё тот же Коло-Муани вышел один на один с Мартинесом, но его удар вратарь парировал. В ответной атаке после навеса слева Лаутаро бил головой с близкого расстояния, но получилось мимо. В итоге всё решала серия пенальти.

Мбаппе и Месси точными ударами открыли серию пенальти. Следующим к мячу подошёл Коман, но Мартинес парировал его удар. После этого Диабала вывел аргентинцев вперёд в серии. Тут же Чуамени с точки и вовсе не попал в створ. В ответ Паредес мощным ударом укрепил лидерство аргентинцев. Коло-Муани ударом по центру продлил серию пенальти. Следующим ударом Монтьель пробил в цель и принес Аргентине победу.

Ближайшие три с половиной года аргентинцы будет носить звание чемпионов мира. Для сборной это третий подобный титул. По этому показателю она уступает лишь Бразилии, Германии и Италии.

Роман Андреев

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Сборная Аргентины Сборная Франции
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Комментарии (90)
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Viva Barcelona
18 Декабря 2022 в 22:23
Какой был фантастический матч по сюжету, содержанию игры, исполнительскому мастерству, просто сказка! С 1992 года я слежу за футболом, но ни разу не видел ТАКОГО фееричного, интереснейшего, богатого на забитые голы и камбэки, финала чемпионата мира! Много видел разных финальных матчей ЧМ и ЧЕ, было немало нудных, скучных встреч, были и достаточно интересных поединков, но такого космического, волшебного матча в финалах ЧМ и ЧЕ, как сегодня, никогда не видел. Очень интересный, напряженный и в то же время зрелищный, богатый на забитые голы получился финальный матч. Я был за Францию, разумеется, очень жаль, что подопечные Дидье Дешама в итоге уступили в финале, но как это было сделано достойно и красиво. Никто не скажет, что Франция провалила матч, что слабо, невзрачно и тухло играли. Нет, однозначно, нет, обе команды были достойны победы, но арги оказались чуточку удачливее. В принципе, они к этой победе долго шли, с 1986 года, поэтому суммарно заслужили, хотя бы даже за столькие годы мытарств и ожиданий. Отдельно рад за Месси, как за легенду Барселоны, он тоже заслужил стать чемпионом мира. А что касается Франции, за которую я болел с начала турнира наряду с Германией, скажу, что французы достойно провели турнир, заняли второе место, получили серебряные медали, и на минуточку второй раз подряд на Мундиалях сыграли в финале. Так что французам грех жаловаться на общий результат, я думаю, через 2 года на Евро, Les Bleus тоже будут в числе основных фаворитов. А болельщиков сборной Аргентины с победой( не считая всяких бразильских перебежчиков-кочегаров:)) З.Ы. М'баппе утер таки нос своим "доброжелателям", сделав хет-трик в финале чемпионата мира:) Уникальное достижение!
snk6565
18 Декабря 2022 в 22:15
Сколько жабу не надувай через соломинку, слоном она не станет...(африканская поговорка)))
1. Как можно гордиться титулом, к которому тебя тянут за уши, убивая других (голландцев и хорватов). Но ему не привыкать...вместо тюрьмы за фин.махинации - золотые мячи (которые вручают те, кому твой папашка отмывал бабло через свои фонды)
2. Чемпионат - который был договорняком, начиная с выбора страны и заканчивая финалом. Если завтра Дешам, под невнятное блеянье, останется в сборной - какие еще нужны будут доказательства. Мбапе, который 80 мин бродил по полю и вдруг рвет эту голубую братию в тряпки...непонятные замены в первом тайме...но тут...вроде, как не камильфо проигрывать в основное время...противно все это...
Но деньги уже давно дороже того, на чем они зарабатываются...да, еще и не пахнут
Олли Кан
18 Декабря 2022 в 22:16
Че куришь, брат, поделись?
Element-22
18 Декабря 2022 в 22:09
TIBIDABO, что там за ответ был? А то я удалил коммент, шоб отредактировать, и твой тоже пропал.
Element-22
18 Декабря 2022 в 22:06
Блин, это реально день лирики) написав свой коммент, прочитав остальные, понимаешь, как «22 дурака, бегающих за мячиком» (по мнению дилетантов), могут влиять на твою жизнь и делать её ярче. Это не только воспоминания, это и сюжет, втиснувшийся в это неспокойное время. Это пенальти, это молодёжный хет-трик, это когда ты получаешь второй гол, когда теряет мяч Месси. И когда он добивает нерабочей в дополнительно время. Тут можно бесконечно красиво разговаривать, но факт остается фактом: сегодня все должны взяться за руки и праздновать! Ибо вряд ли кто-то из здесь присутствующих доживёт до момента, когда на землю спустят ещё две подобные противоположности - богоподобный талант и труд)
Олли Кан
18 Декабря 2022 в 22:05
Есть какая-то высшая справедливость в этой победе Аргентины. И то, что это последний большой трофей, который стал блестящим завершением блистательной карьеры Месси. И то, что Аргентина раз за разом выходила вперёд. И то, что они не выигрывали чемпионат мира 36 лет, проиграв два финала перед этим (1990, 2014). А Франция ведь выиграла совсем недавно, они были действующим чемпионом мира.
Франция тоже сыграла шикарно, трижды сравнивала счёт! Мбаппе вообще феномен, сделал хет-трик в финале и забил 8 голов на чемпионате мира, повторив результат Роналдо 2002 года!! Так что французам не в чем упрекнуть себя, они уйдут с высоко поднятой головой.
Самый эпичный финал чемпионатов мира, за всю историю, такого не было никогда.
А Месси же окончательно доказал свою гениальность, теперь он величайший НАВСЕГДА!!!
Bathet30
18 Декабря 2022 в 21:56
Лео сделал себя чемпионом мира команду, а потом только себя.
Roni
18 Декабря 2022 в 21:46
Когда то давно. Марадона : этот мальчик затмит меня..
SpsGod
18 Декабря 2022 в 21:50
Жаль Марадона не дожил до этих дней. Он бы выбежал на поле в конце и расплакался от счастья
TIBIDABO
18 Декабря 2022 в 22:06
Мне было страшно, не то что бы возьмет, а что 2й раз проиграет...
Roni
18 Декабря 2022 в 22:19
Это точно, дружище. А мне теперь страшно за Роналду. Реально жаль мне его
TIBIDABO
18 Декабря 2022 в 22:24
Рад за тебя, но мне почему то по настоящему стало жаль Роналду...странная штука жизнь)
SpsGod
18 Декабря 2022 в 21:43
Теперь нас ждет новая эпоха. Мбаппе сделал хорошую заявку чтоб стать таким же великим. Одно чемпионство уже есть, в этом финале неплохо себя показал. + У сборной Франции потенциал есть еще на один ЧМ, там столько молодежки.
Поиграть на топ уровне еще 10 лет, взять несколько ЛЧ и уже довольно неплохая картина вырисовывается.
Element-22
18 Декабря 2022 в 21:33
«Античный сюжет», «король передает престол», - покидая место верховного монарха (С)
—————
Вы даже не представляете, свидетелем какого эпохального события сейчас стали. В 08 году, включив на дурака покойный ныне телеканал «Футбол», матч МЮ-Ньюкасл, где, помимо АПЛ, транслировали Ла Лигу с начинающим Лео, я - зелёный и тупой, не желающий принять прекрасное - даже не понимал, что за этим последует. Далее - 13 золотых мячей на двоих, волшебство в волшебной Лиге Чемпионов, битва фанатов, в которой я сам занимал тёмную сторону, бесконечные плюсы одного, перевешивающие плюсы другого, и как итог - этот финал. Точнее - этот Чемпионат Мира. Не обычный финал, где две команды грызут друг друга за цифры на табло, а драка, настоящая драма. И величайшее противостояние официально завершено. Завершено не 14ым годом и сухими немцами, а именно этим, наполненным футбольной искренностью, присущей ему чистотой, сюжетом. Просто кайфуйте)
Roni
18 Декабря 2022 в 22:16
На душе грустно. И нет злорадства. Роналду жаль. В сборной и в МЮ полный разлад и тут такое. Желаю ему терпения. Хотя он по настоящему успешный игрок.
Element-22
18 Декабря 2022 в 22:22
Грустно, что всё закончилось? - Да. Грустно, как закончилось? - Нет. Это жизнь показало, что добро всё-таки побеждает.
SpsGod
18 Декабря 2022 в 21:27
Немного лирики внесу от себя.
Вот 2006-07 год, Рональдиньо находится в топе и все мои друзья ходят с его футболками и считают его лучшим.
Я будучи левоногим игроком играл справа и никогда не использовал финты, мне казалось это лишним. И я думал, неужели нельзя стать топ игроком не используя финты.
И вот я вижу в новостях Месси, левоногий и тоже не использует финты, и он стал для меня примером, что это возмодно. Это был космос, это было лучше Рональдиньо. И я говорил во дворе: Я Месси! А мне говорили: Кто это? Ты ведь еще фан. Реала!
Но не смотря на мою любовь к Реалу я понимал, что увидел игрока, который когда то покажет, что можно обойтись без финтов и показывать топ игру.
Да, Месси забивал Реалу пачками, да Роналду был "нашим" ответом Месси, ну не отнять мою любовь к игре этого великого(а теперь возможно величайшего игрока). Пусть это покажется вам странным и парадоксальным, но говорю то, что чувствую.
С 2015 года я начал больше поддерживать Роналду, потому что Месси выиграл на клубном уже все и хотелось чтоб в истории остались споры о величайшем.
До этого кубка я считал так:
SpsGod
18 Декабря 2022 в 21:27
Месси как ребенок в хорошей семье со старшими братьями(Хави, Иньеста). Братья брали всю ответственность на себя и говорили: играй и забивай, остальное берем на себя. Братья ушли и ответственность перешла к Месси, и оказалось, что он не лидер и ему всегда нужны игроки, которые ему подходят(Неймар, Суарез) иначе никак. Да Месси по игре нет равных, но были проблемы по харизме и лидерским качествам.
Роналду уступал по игре, но тащил по харизме и он был универсальным солдатом. Он играл в Португалии, дважды в Англии, в Испании и в Италии и для него не готовили нужных игроков и этим он тащил в сравнении с Месси. Поэтому я ставил их 50 на 50. + Для меня это было сравнение природного/Божьего дара против человеческого труда и упорства.
Но этот кубок для меня все решил. Да, Месси может не главная причина успеха и другие игроки тащили, да были ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНАЛЬТИ, я даже увидел симуляцию Месси, но все же этот кубок все решил.
Извиняюсь за огромный текст, прст написал как олдовый фан Месси.
Roni
18 Декабря 2022 в 21:26
Вот и все. Считаю что этот финал поставил жирную точку в противостоянии Месси - Роналду. Лео переплюнул его в сборной. Это не Европа и не кубок нации. Это Мир. Один из лучших в истории. Теперь Лео выиграл все. Все что можно было выиграть. противостояние окончено. Я сам не верил в это. Сказка реальна. Верьте в сказку
Sergey999
18 Декабря 2022 в 21:29
Тут ты прав))) но будут и те кто затмит обоих)
pol-black
18 Декабря 2022 в 21:36
Увидим ли мы? Хотелось бы.
Sergey999
18 Декабря 2022 в 21:37
Увидим, увидим)
Roni
18 Декабря 2022 в 21:56
Мбаппе?))
Олли Кан
18 Декабря 2022 в 22:01
Всё может быть, сегодня Килиан реально доказал что он феномен
Bathet30
18 Декабря 2022 в 22:05
Лео в первую очередь поставил перед собой человеческие качества на чемпионате мира. Роналду все потерял.
Bathet30
18 Декабря 2022 в 21:26
Сборную Аргентину с победой. Всей душой за них переживал. Лео молодец, что свой трофей забрал.
Diman777
18 Декабря 2022 в 21:24
Хорошой сборной, хороший кубок! А французская либерастня пусть едет к своим мужьям жаловаться на дискриминацию)
Viva Barcelona
18 Декабря 2022 в 22:09
Очередной глупый ватник)) Да если рядом поставить игроков сборной Франции и Аргентины, даже чисто внешне арги-натуральные европейцы с испано-итальянскими корнями.
ОдмЫн
18 Декабря 2022 в 22:14
среди аргов и немецкой крови не мало))) после второй мировой беглые нацисты не мало пошуровали в аргентиских просторах, там до сих пор даже есть села и городки , где полностю шпрейхают по немецки))
Gangsta City
18 Декабря 2022 в 21:22
Красивый, мощный, невероятный, захватывающий, запоминающийся, лютобешенный финал. Возможно лучший финал ЧМ в истории данного турнира.

Обе команды заслужили титул ЧМ'а.
Рs. Синяя форма в серии пенальти - это плохо. Это неудачники. Это Челси
На Евро-Футболе:
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Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
3
2.80 3.10 2.80
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