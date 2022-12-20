Рабио: «У сборной Франции есть потенциал для успеха на следующих турнирах»

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабио высказался после завершения чемпионата мира.

Французы и аргентинцы выдали сверхголевой финал, забив друг другу по три мяча, но в серии пенальти победа осталась за южноамериканской сборной – 4:2. Франция упустила возможность выиграть второй мундиаль кряду.

«Нас отлично поддерживали болельщики, и мы очень благодарны им за это. Когда мы вернулись домой, они встречали нас, хотя мы не стали чемпионами, а на улице сейчас не лучшая погода. Это был хороший турнир, но, надеюсь, через четыре года мы выступим ещё успешнее. До этого пройдёт ещё и чемпионат Европы, и у нас есть потенциал добиться отличных результатов в предстоящих турнирах», – цитирует Foot Mercato Рабио.