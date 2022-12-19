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«Членоголовый»: Агуэро в компании Месси оскорбил игрока сборной Франции

19 Декабря 2022 • 14:36 Комментировать (6)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Экс-форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в оскорбительной форме высказался о полузащитнике национальной команды Франции Эдуардо Камавинга после финала чемпионата мира – 2022.

«Наступил момент тишины… Камавинга – членоголовый», - заявил Серхио во время прямого эфира из раздевалки сборной Аргентины, передает газета Marca.

Финал чемпионата мира Аргентина – Франция завершился вничью со счетом 3:3. За южноамериканцев забивали Месси (дубль) и ди Мария. В составе французов хет-трик оформил Мбаппе. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались «альбиселесте» - 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Серхио Агуэро Эдуардо Камавинга
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Комментарии (6)
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venge
19 Декабря 2022 в 16:04
Идиот. Зато этот членоголовый ещё играет в футбол, а ты нет.
ингерман
19 Декабря 2022 в 15:16
мерзавец.. оне там усе такие - ноцизды..
ARTUR
19 Декабря 2022 в 15:08
Что это Кун ..??? за что он так на пацанчика ??? по мне так совсем нормальный пока что .
ОдмЫн
19 Декабря 2022 в 14:51
я же говорю, чтоб он сдох, а карликафилы обижаются
pol-black
19 Декабря 2022 в 14:49
странные у Куна представления о члене.
CHegevarra007
19 Декабря 2022 в 14:55
За последний год он вообще похоже со своим мозгом раздружился.
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