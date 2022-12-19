«Членоголовый»: Агуэро в компании Месси оскорбил игрока сборной Франции

Экс-форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в оскорбительной форме высказался о полузащитнике национальной команды Франции Эдуардо Камавинга после финала чемпионата мира – 2022.

«Наступил момент тишины… Камавинга – членоголовый», - заявил Серхио во время прямого эфира из раздевалки сборной Аргентины, передает газета Marca.

Финал чемпионата мира Аргентина – Франция завершился вничью со счетом 3:3. За южноамериканцев забивали Месси (дубль) и ди Мария. В составе французов хет-трик оформил Мбаппе. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались «альбиселесте» - 4:2.