Казанский выбрал главную звезду финала ЧМ-2022 - это не Месси и Мбаппе

Телекомментатор Денис Казанский рассказал, кого считает лучшим футболистом финального матча чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции. Его выбор пал на голкипера южноамериканской команды Эмилиано Мартинеса.

«Эмилиано - главная звезда финала. Чего только стоит спасение на последних секундах, когда Муани едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти он тоже был великолепен», - приводит слова Казанского «Спорт-экспресс».

Напомним, что финальный матч завершился вничью со счетом 3:3. За Аргентину забивали Месси (дубль) и ди Мария, в составе Франции хет-трик оформил Мбаппе. В серии пенальти южноамериканцы были точнее – 4:2.