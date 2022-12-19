Булыкин – о финале ЧМ: «Этот матч понравился всему миру»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от финала чемпионата мира в Катаре, в котором вчера сборные Франции и Аргентины порадовали нейтрального болельщика интригой до последних секунд и шестью забитыми голами.

«Думаю, всему миру этот матч понравился. И интрига была, и сказка Месси превратилась в быль, и он стал величайшим игроком этого поколения», - цитирует Булыкина Rusfootball.info.

Булыкин добавил, что болел в прошедшем матче за красивый футбол. С одной стороны он переживал за Месси, но с другой не мог не симпатизировать сборной Франции, которая могла испортить аргентинцам праздник и была к этому очень близка.