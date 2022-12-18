Федотов - о пенальти в финале ЧМ: «Ди Мария сам заплёл себе ноги»

Российский футбольный судья Игорь Федотов не согласен с пенальти, который назначил поляк Шимон Марциняк в финале чемпионата мира в Катаре. Именно благодаря пенальти сборная Аргентины в начале встречи забила быстрый гол и вырвалась вперёд – 1:0.

«Это ошибка. В чём там нарушение?! Игрок команды Аргентины Ди Мария сам заплёл себе ноги, никакого контакта не было», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Главная встреча катарского мундиаля продолжается, к завершению близится первый тайм матча. Следите за текстовой трансляцией поединка на портале Liveresult.ru. Пока впереди сборная Аргентины, 2:0. После реализованного Месси пенальти счёт в результате контратаки удвоил Анхель Ди Мария.